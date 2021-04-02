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Bursa'da sokakta dehşet! Genç kıza muşta ile saldırdı 'başkasına benzettim' dedi

BURSA’da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar bulunan genç kızın saldırganı tanımadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli, genç kızı başka birine benzettiğini, bu sebeple saldırdığını iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan Ecenur Ö.,(18) tanımadığı bir erken tarafından muşta ile saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasından ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

''Abimi öldüren kıza benzetince saldırdım, bilerek olmadı''

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve daha 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli Sedat A., ''Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Songül S.'yi ağabeyimin ölümüne sebep kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım'' dediği öğrenildi.

Ne olduğunu anlamadım...

Yaşanan olayın ardından Ecenur Ö., “ Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiç bir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül sen ağabeyimi öldürdün ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım, 'seni öldüreceğim' dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.

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