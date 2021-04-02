Çarşaflı kadın fotoğrafı paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıkların beraatine hükmedildi

Üniversite hastanesinde sıra bekleyen 3 çarşaflı kadının fotoğrafını izinsiz çekip sosyal medyada paylaştığı iddia edilen doktor Pınar Türkoğlu'na hakarette bulundukları ve kimlik bilgilerini izinsiz olarak yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Erdem Özveren ve Muhsin Şenol'un beraatine karar verildi.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Pınar Türkoğlu ile tutuksuz sanıklar Erdem Özveren, Muhsin Şenol ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli olduğunu beyan eden sanık Özveren savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini ve bu durumu trajikomik bulduğunu dile getirerek, müştekinin, 3 çarşaflı kadının tedavi için sıra beklerken izinsizce fotoğraflarını çekip hakaretvari bir şekilde sosyal medyada paylaştığını savundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, somut delil bulunmaması, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması ve suçun unsurlarının oluşmaması gerekçeleriyle sanıkların beraatine hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Türkoğlu'nun Instagram hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Araştırmalar neticesinde söz konusu paylaşımların Erdem Özveren ve Muhsin Şenol’un yaptığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Özveren'in şikayetçinin kurum kimlik bilgilerini yayınlayıp görevden uzaklaştırılması için çalışacağını beyan ederek, "Sağlık Bakanlığı bu yaratık hakkında soruşturma başlatmalıdır." şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Şenol’un "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde sıra bekleyen çarşaflı hastaların gizlice resmini çekip sosyal medya hesabından paylaşan bu ahlaksız doktorun yaptığı cezasız kalmamalı, özgür diye dem vuran bu aşağılık güruh Allah’ın emirlerini yerine getiren insanlardan o kadar rahatsız oluyorlar ki kinlerini ve nefretlerini hakaret ederek kusuyorlar." paylaşımını yaptığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Şenol'un "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya, sanık Özveren'in ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve yayma" ve "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 3 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.