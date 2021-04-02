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Türk derbisinde Cedi Osman'dan Furkan Korkmaz'a blok

NBA'de milli yıldızlar Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 20 sayı farkla yendi. Cedi Osman'ın Furkan Korkmaz'a yaptığı blok maça damga vurdu.

NBA Doğu Konferansı'nda Türk yıldızlar karşı karşıya geldi. Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada kazanan taraf Korkmaz'ın Philadelphia 76ers'ı oldu. 76ers mücadeleden 114-94 galip ayrıldı.

76ers'ta Furkan Korkmaz 19 dakika parkede kalırken takımına 7 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik katkı sağladı. Cavaliers'ta ise Cedi Osman 20 dakika süre alırken 6 sayı, 1 ribaunt ve 1 asist üretti.

Philadelphia 76ers aldığı galibiyetle çıkışını sürdürdü. 33 galibiyete ulaşan 76ers, Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets'in ardından ikinci sırada yer alıyor. 17 galibiyeti bulunan Cavaliers ise 14. sırada.

Cedi Osman'dan Furkan Korkmaz'a blok
İki Türk oyuncuyu karşı karşıya getiren maçta Cedi Osman'ın Furkan Korkmaz'a yaptığı blok dikkat çekti.

Maçın ilk çeyreğinde 76ers 29-26 öndeyken Furkan Korkmaz potaya gitti ancak Cedi Osman onu blokladı ve sayıya izin vermedi. Bu pozisyonun ardından Cavaliers üç sayılık basketle durumu eşitledi.

Cedi Osman'ın Furkan Korkmaz'a yaptığı blok Türk izleyicilerin dikkatini çekti.

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