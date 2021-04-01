Hadi Özışık'ın canlı yayındaki '1 Nisan şakası' kırdı geçirdi

Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu programına gazeteci Hadi Özışık'ın erken seçime ilişkin yaptığı '1 Nisan şakası' damga vurdu. Programın hemen başında aldığı bilgiyi aktaracağını ifade ederek söz alan Özışık'ın konuşması gerçeğin anlaşılmasının ardından kahkahalarla kesildi.

Gazeteciler Hadi Özışık, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ve Metin Özkan'ın yer aldığı Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Sağlı Sollu programında tıpkı geçen hafta olduğu gibi yine keyifli anlar yaşandı.

Erken seçim geliyor iddiası

Programın hemen başında aldığı çok önemli bir kulis bilgisini paylaşacağını aktaran Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime gidelim çağrısının karşılık bulduğunu ve 21 Haziran'ın da seçim tarihi olarak belirlendiğini anlattığı sırada yine gülüşmeler yaşandı. Kulis bilgisinin 1 Nisan şakası olduğunun anlaşılması üzerine ise programın diğer katılımcıları da uzun süre gülmekten kendilerini alamadı.

Geçtiğimiz hafta da gülme krizine girmişlerdi

Programın geçen haftaki yayınında da Barış Yarkadaş'ın Tansu Çiller hakkında kulis bilgilerini aktardığı sırada stüdyoda uzun süre kahkaha tufanı yaşanmıştı.