Fatih Altaylı: Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'ndan daha güvenilir buluyorum

Adem Metan'ın YouTube kanalına röportaj veren gazeteci Fatih Altaylı, Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'na göre daha güvenilir ve kendine yakın bulduğunu söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Adem Metan'ın YouTube kanalına röportaj verdi. Mesleğe başladığı ilk günden bugüne kadar yaşadığı ilginç olaylardan siyasete, hatta futbol gündemine kadar pek çok soruyu cevaplandıran Altaylı, önemli açıklamalarda bulundu.

Metan'ın, "İstanbul'un yönetimini başarılı buluyor musunuz?" sorusu üzerine Altaylı, Mansur Yavaş'ı daha güvenilir ve kendine yakın bulduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem İmamoğlu'na bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Mansur Yavaş'ı daha güvenilir, kendime daha yakın buluyorum. Ekrem İmamoğlu için bende o his yok. Ben; büyük, dev projelere karşıyım. Her projenin büyük olması gerekmez, her büyük proje insanları mutlu etmez. Ben, insanları mutlu edecek projelere inanırım ama insanlara da iyi şeyler sunmak lazım. Ne Ekrem İmamoğlu'nun ne de çevresinin böyle bir vizyona sahip olduğunu düşünmüyorum."

"Galatasaray'ın çok kötü yönetildiğini görüyorum"

Fatih Altaylı, "Galatasaray'ın çok kötü yönetildiğini görüyorum. Yönetim Kurulu, son derece vasıfsız. Hiçbir şey yapmamak ve laf ebeliği üzerine kurulu bir yönetim anlayışını... Mustafa Cengiz, her konuştuğunda açıkçası ben bir Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum. O üslup, o konuşma tarzıyla Galatasaray'ı temsil edemez etmemeli. Biz, başkan olarak Ali Uras, Alp Yalman, Özhan Canaydın, Faruk Süren'leri gördük. Oradan buraya geçiş… Ama bu bir dekadans. Yani Türkiye'nin dekadansı ile Türkiye'nin seviye kaybı ile belki paralel gidiyor. Yine de Galatasaray'da olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ama bazı şeylere mani olamıyorsunuz. En azından dönemsel olarak mani olamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe hakkında da yorumlarda bulunan Altaylı, "Fenerbahçe olarak başarılı; hakemlerin başarısız olduğunu söylediğiniz bir ortamda hakemlerin faturasını neden Erol Bulut'a kestiniz? Ali Koç'tan başka birinin Fenerbahçe Başkanı olabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.