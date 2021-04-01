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GALATASARAY

Mostafa Mohamed 'Bağdat'ı söyledi Türkçe şarkı performansı dikkat çekti

Galatasaraylı Mostafa Mohamed, aracında dinlediği Türkçe şarkıya eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen Mostafa Mohamed saha içinde olduğu kadar saha dışındaki görüntüsüyle de alkış alıyor. Mısırlı golcü, Ayla Çelik'in Bağdat şarkısına eşlik ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu video üzerine kullanıcılar Mohamed'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

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