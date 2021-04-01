Annelik Estetiği nedir? Hangi operasyonları kapsar?

Mommy makeover yani Annelik Estetiği hamile kadınların doğum ve emzirme süreci sonrasında vücudunun deforme olmuş bölgelerine uygulanan karın estetiği, meme estetiği gibi operasyonları kapsayan bir estetik plastik cerrahi uygulamasıdır. Op. Dr. Meltem Kılıç, son dönem oldukça sık araştırılan annelik estetiği kavramını ve yapılan operasyonları anlattı.

Annelik Estetiği - Mommy makeup nedir?

Bahar Saygılıer'in sunduğu Bir Bilen programında açıklamalarda bulunan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Meltem Kılıç, annelik estetiği kavramını, özellikle hamilelik esnasında vücudun gördüğü deformasyonun düzeltilmesi için yapılan estetik operasyonların bütünü olarak tanımladı.

Bazı kişilerin hamilelik sonrasında vücudunda önemli sorunların oluştuğunu, göğüslerin emzirme sonrası eski haline dönemediğini, karın bölgesinde sarkma ve çatlaklar oluştuğunu ve kilo verme sonrası toparlanamadığını belirten Dr. Kılıç, bu durumun ciddi psikolojik sorunları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Annelik estetiği kavramı altında en çok tercih edilen operasyonun karın germe operasyonu olduğunu söyleyen Dr. Meltem Kılıç, annelik estetiği kapsamında yapılan karın germe operasyonunun en erken doğumdan 6 ay sonra yapılması gerektiğini belirtti.

Op. Dr. Meltem Kılıç, İnternethaber Youtube kanalında yayınlanan Bir Bilen programında annelik estetiği kapsamına giren diğer operasyonlar hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.