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DÜNYA

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin zor anları! Bir türlü konuşamadı

MISIR Cumhurbaşkanı Sisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given gemisinin kurtarılmasında konuşma yaparken Rus gemisinin sirenleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturan Panama bandıralı "Ever Given" kargo gemi sıkıştığı yerden kurtarıldı. 6 gün süren kurtarma çalışmaları nedeniyle bölgeyi ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti. Daha sonra hazırlanan platformda gazetecilere konuşan Sisi, açıklamalarına başladı.

Karaya yaklaşan ve siren çalan Rus bandıralı yük gemisi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye zor anlar yaşattı. Konuşması sık sık sirenle kesilen Sisi, konuşmalarını bir kaç kez kesmek zorunda kaldı. "Evet. Gemi siren çalmayı bırakırsa konuşacağım. Ancak bana bir türlü fırsat vermemekte ısrarlı" diyen Sisi, daha sonra gülümsedi. O anlar kayıtta olan yerel medya tarafından kaydedildi. 

Süveyş Kanalını kapatan gemi
Süveyş'te geçtiğimiz hafta Panama bandıralı ve 400 metre uzunluğundaki "Ever Given" kargo gemisi kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart'ta karaya oturmuş, çok sayıda römorkör, geminin tekrar yüzdürülmesi için çalışmalara dahil edilmişti.Olayın ardından yüzlerce gemi Süveyş Kanalı'nın açılması için bekleme pozisyonuna geçmiş, lojistik sektörü büyük darbe almıştı.

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