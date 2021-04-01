Esenyurt'ta yaptığı 'şaka' mahkemelik etti! Arkadaşına '‘dezenfektanlı çay’ içirdi

ESENYURT'ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına ‘şaka olsun’ diye iki farklı günde çayına dezenfektan döktü. Güvenlik görevlisi M.Ç.’nin hastanelik olduğu şaka güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken konu mahkemeye taşındı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt’ta bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi M.Ç., aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşına ‘şaka olsun’ diye çayına dezenfektan döktü. İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs, M.Ç.’nin hastanelik olmasına sebep oldu.

Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

İfadesinde, “Şaka amacıyla yaptım” dedi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde güvenlik görevlisinin, o an masasında bulunmayan arkadaşının çayına dezenfektan sıktığı görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iş yeri sözde şakayı yapan güvenlik görevlisini işten çıkardı.

M.Ç.’nin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan güvenlik görevlisi ise, olayı şaka amacıyla yaptığını kaydetti M.Ç.’nin şikayeti üzerine konu yargıya taşınırken, şahıs hakkında açılan davanın ise devam ettiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, M.Ç.’nin masasından kalktığı anda arkadaşının çayına dezenfektan sıktığı görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra M.Ç.’nin masasına gelerek oturduğu görülüyor.