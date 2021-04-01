Saldırıya uğrayan Bahar Candan dehşet anlarını anlattı

Uludağ'da tanımadığını iddia ettiği birinin saldırısına uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, "Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Herkesin şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için" dedi.

Televizyonda yayınlanan bir yarışmayla ünlenen, ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Bahar Candan, 24 Mart'ta, Uludağ'da katıldığı bir partide, tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, 'Seni ve tipini beğenmiyorum' diyerek saldırdığını iddia eden Candan, bu nedenle yüzüne 10 dikiş atıldığını duyurdu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan, yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyledi. Candan, "Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok. Saldırgan benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm.''