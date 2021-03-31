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İstanbul'da PKK'ya yardım ve yataklık eden 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken; firari 4 zanlının yakalanması için operasyon devam ediyor.

İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliğinde yüzlerini kapatarak bölücü örgütün elebaşının posterini taşıdıkları öne sürülen kişiler ile PKK/KCK’nın kırsal alandaki kamplarına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan ve örgüt mensuplarının barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilen 9 şüpheliyi takibe aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt sempatizanlığı yapan ve PKK/KCK üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 9 şüphelinin yakalanması için 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskın yapılan adreslerdeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken; firari 4 zanlının yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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