Sultan kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!

Bu akşam ne yemek yasam diye düşünenlere nefis bir tarifle geldik sultan kebabı! İşte sizler için tarifi...

Sultan Kebabı, yufkanın içini sebzeler ile birlikte kırmızı et veya tavuklu harç ile doldurup üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri döküp fırında nar gibi kızaran bir yemek. Özel günlerde de tercih edilebilecek bir yemek olmasının yanı sıra, 'Akşama ne pişirsem?' dediğiniz günlerde de pratik ve göz dolduran bir tarif olabilecek kadar da kolay bir tarif. Biz sizler için bu gün etli olanını tercih etti. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

3 adet yufka, 500 gr kıyma, 2 orta boy soğan, 1 adet kırmızı kapya biber, 2 adet yeşil biber, bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ, kimyon, karabiber, tuz, üzeri için bir yemek kaşığı domates salçası, bir su bardağı sıcak su, tuz, karabiber, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, kaşar rendesi, biber, domates.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=6IDMNomZhM8