Gaziantep'te bir anda can çekişmeye başladı rengi değişti! İşte o anlar

GAZİANTEP'te 13 yaşındaki öğrenci nefes borusuna yemek kaçınca bir anda can çekişmeye başladı. Öğrencinin yardımına 2 öğretmen yetişti.

Olay, 29 Mart 2020 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Vicdan-Ahmet Gönül Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Melisa I. isimli 7. sınıf öğrencisi, öğle saatlerinde evden getirdiği yemeğini yemek isterken ağzındaki lokma nefes borusuna kaçtı.



Lokmasının nefes borusunu tıkaması sonucu çırpınmaya başlayan Melisa I., can havliyle kendini koridora attı. Nefessiz kalan ve uzun süre koridorda çırpınan öğrencinin imdadına ise o sırada koridordan geçen Sabure Özdemir ve Aydın Kaya isimli iki öğretmeni yetişti.



Heimlich manevrası ile hayata döndürdüler

Olayı görür görmez hemen öğrencisinin yanına koşan öğretmeni Sabure Özdemir, can çekişen 13 yaşındaki öğrencisine heimlich manevrası ile müdahale etti. Öğretmenin müdahalesinin ardından öğrencinin nefes borusunu tıkayan yemeğin bir kısmı çıkarken, Aydın Kaya ismindeki öğretmenin son manevrasıyla 13 yaşındaki öğrencinin nefes borusunu tıkayan lokmanın tamamı çıkarıldı.



Yaşananlar saniye saniye kaydedildi

Tıkanan nefes borusu öğretmenlerin yardımıyla açılan ve tekrar hayata döndürülen öğrenci derin bir nefes alırken, olay anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde nefes borusu tıkanan öğrencinin can havliyle kendisini dışarı atması, etrafında diğer öğrencilerin toplanması ve yardıma koşan öğretmenlerin Heimlich Manevrası ile öğrenciyi hayata döndürmesi dikkat çekti.



Öğrenciyi kurtaran öğretmenler o anları anlattı

Kız öğrenciye çekinmeden ilk müdahaleyi yapan öğretmeni Sabure Özdemir, "Çocuğu ilk gördüğümde nefes alamadığını fark ettim. Sonrasında baktığımda gözlerinin çok kötü göründüğünü, rengini de değişmeye başladığını fark ettim. O anda nefes borusunun tıkandığını anladım ve o anlık hemen heimlich manevrasına karar verdim. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğun ağzındaki lokmanın bir kısmı çıktı. Bu sırada benim gücüm de tükendiği için Aydın hocaya devrettim. O da kalan lokmanın çıkması için manevra yaptı ve o lokmada çocuğun ağzından çıktı. Bu şekilde çocuğu hayata döndürerek hem ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu göstermiş olduk, hem de bir çocuğu tekrar hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadık. O yüzden herkesin ilk yardım konusunda bilinçli olmasını istiyorum" dedi.



"Böyle bir olaya vesile olmak gurur verici"

Son hamle ile öğrenciyi tekrar hayata döndüren Aydın Kaya isimli öğretmen ise "Derse gitmek için koridora çıktığımda olayla karşılaştım. O esnada Sabure hocanın boğulmak üzere olan öğrenciye manevra yaptığını gördüm. Bu esnada hocamızın yorulduğunu ve çocuğun da çok kötü durumda olduğunu fark edince hemen ben devraldım. Bir süre heimlich manevrası yaptıktan sonra çocuğun nefes borusunu tıkayan lokma çıktı. Öğrencimiz boğulmak üzereydi. Tekrar yaşaması, aramıza dönmesi, ailesine dönmesi çok mutluluk verici. Buna vesile olmak da bizim için sevindirici. Bu yaptığımız teknik de hayat kurtaran bir teknik. Herkesin bu tekniği bilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Aile, CİMER'e teşekkür mesajı yazacağını söyledi"

Okul Müdürü Süleyman Çevik ise yaşanan olayın ardından ailenin öğretmenlere karşı çok minnettar olduğunu vurgulayarak, "İki gün önce talihsiz bir olay atlattık. Bir öğrencimiz boğulmak üzereyken öğretmenlerimizin müdahalesi ile tekrar hayata döndürüldü. Öğrencimiz sonrasında rahatladı, normal bir şekilde nefes alıp vermeye başladı. Ardından öğrencimizi sağ salim şekilde ailesine teslim ettik. Ailesi de ertesi gün bizi arayarak büyük minnet duygusuyla öğretmenlerimize ve bizlere teşekkür etti. Hatta CİMER'e bir teşekkür mesajı yazacaklarını ilettiler" diye konuştu.