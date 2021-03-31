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Hızla çarpıp havaya savruldu! İstanbul'da feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Beykoz’da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü iddiaya göre aracını yolun diğer tarafına park etmek için bir anda direksiyonu kırarak manevra yaptı. O sırada karşı yönden ilerleyen bir motosiklet, yolun ortasında duran otomobile hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle adeta havaya uçarak metrelerce savruldu, otomobili aşarak yere düştü. Manevra yapan dikkatsiz sürücünün sebep olduğu feci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Yolda bir anda direksiyonunu kırarak manevra yapan otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü direksiyonu kırarak yolun karşı şeridine doğru geçiyor. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü de otomobile çarparak havaya savruluyor.

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