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Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de jandarmanın foto kapanına takıldı

Demirören Haber Ajansı

Dünyada nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığının foto kapanına takıldı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban keçisi, terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına ait foto kapana takıldı.

Görülmesi çok zor olduğu için 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağın bir süre karlık alanda gezdiği görüldü.

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