Erken seçim diyen Kılıçdaroğlu'na vatandaşın verdiği cevaba bakın!

Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim çağrılarını yeniden dillendirmeye başladı ve yurt gezilerine çıktı. Bakın vatandaş Kemal Bey'e nasıl çıkıştı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yurt gezilerine başladı. Sokakta tepkiyle karşılandı hatta bir vatandaşımız muhtar bile olamazsın deyince korumalar tarafından susturuldu. Kemal Bey erken seçim çağrılarını yeniden dillendirmeye başladı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu erken seçim sözlerinde inandırımıcı ve sizler buna ihtimal veriyor musunuz?