Hadi Özışık ile İYİ Partili Şenol Sunat arasında sert tartışma

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk'te gündemi değerlendirdi. Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu programda muhalefetin ekonomiyle ilgili eleştirilerine değerlendiren Özışık, kimsenin elle tutulur bir reçete sunmadığını söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat arasında ekonomi tartışması yaşandı. Özışık, muhalefetin sadece eleştirdiğini ancak ekonomi konusunda herhangi bir çözüm önerisi sunmadığını söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk'te Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu "Açık ve Net" programında konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın da katıldığı programda muhalefetin erken seçim taleplerinden AK Parti kongresine ve Kabine Toplantısı sonrası açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri tartışıldı.

Ekonominin de tartışıldığı programda muhalefetin ekonomi konusunda somut önerilerinin olmadığını söyleyen Özışık, İYİ Parti'den örnek verdi bu kadar eleştiriye rağmen partinin elle tutulur bir ekonomi reçetesi olmadığını söyledi.

Özışık'ın bu sözlerinin ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Hadi Özışık'ı objektif davranmamakla suçladı. Bu sözler üzerine tekrar söz alan Özışık, İYİ Partili Sunat'a "Ben sizi övdüğümde iyi oluyorum eleştirdiğimde ahkam kesmiş oluyorum" sözleriyle tepki gösterdi.