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Şanlıurfa'da turşu tesisinde mide bulandıran görüntü! Turşuların içinde yarı çıplak dans etti

Salça, süt, dönerden sonra bir üretimde daha rezillik... Şanlıurfa’da olduğu iddia edilen turşu üretim tesisinden skandal görüntüler geldi. Turşu fabrikasında çalışan bir kişinin, turşu tankına çıplak ayakları ile girdiği görüntüler mide bulandırdı.

Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.

Viranşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

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