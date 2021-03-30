Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı için sert çıktı! Durum vahim bir hal aldı

"Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli aşımızı tüm insanlığın kullanımına sunacağız" dedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Koronavirüs aşısıyla ilgili durumun vahim bir hal aldığını belirten Erdoğan, "Bazı ülkeler tüm vatandaşlarını aşılarken 100'e yakın ülke aşıya ulaşamadı" dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen “Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı çevrimiçi etkinliğine video mesaj gönderdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz.

- Nüfusunun tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık adına endişe verici.

- Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır.

- Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz.