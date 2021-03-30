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Sarımsaklı un çorbası 5 dakikalık nefis tarif!

Yemek öncesi midenizi yumuşatmak ve rahatlatmak için sofralarınızın daimi üyesi haline gelecek nefis bir tarif olan sarımsaklı un çorbası 5 dakikada nasıl hazırlanır?

Az ve öz malzemeli pratik bir çorba olan sarımsaklı un çorbası 7’den 70’e herkesin severek tüketebileceği nefis bir lezzettir. Koyu kıvamı ve doyurucu içeriğiyle annelerin vazgeçilmezleri arasında bulunan bu nefis çorba aynı zamanda ekonomikte. Kısık ateşte az malzemeyle olağanüstü bir lezzet çıkarabileceğiniz sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır? Sarımsaklı un çorbası için hangi malzemeler gerekli? İşte tarifi… Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler;

3 yemek kaşığı sıvıyağ, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2,5-3 litre su. Terbiyesi için; 1 yumurta sarısı, iki yemek kaşığı yoğurt, çeyrek limon suyu, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, tuz. Üzeri için; tereyağı, pul biber.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://youtu.be/zRqnRhJwTzQ

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