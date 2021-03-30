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Adana'da salgın unutuldu halk akın etti! Dakikalarca kuyrukta sıra beklediler

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da züccaciye mağazasının açılışı koronavirüsü unutturdu. Vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.

Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası sabah 07.30’da açıldı. Açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmazken, vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun sabah saatlerinden itibaren oluştuğunu ve giderek arttığını söyledi.

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