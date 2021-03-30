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Müge Anlı'da bile böylesi görülmedi! Emekli hostes 'evlenelim' diyen adama 850 bin lira verdi sonrası şok

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'bu kadarına da pes' dedirten şok olay... 57 yaşındaki emekli hostes Nalan Ülker, 'Evlenince öderiz' diyerek 850 bin lira borç para alan sevgilisi yüzünden borç batağına girdi... Ardından da parayı ödemediği gibi başkasıyla evlenerek Ülker'e nikah davetiyesi gönderdi...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert' programında böylesi ilk kez yaşandı. Programa mağdur olarak katılan Beylikdüzü'nde yaşayan emekli hostes Nalan Ülker (57), düştüğü aşk tuzağının detaylarını anlattı. Nalan Ülker, dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

'Aşk tuzağı'na düşen emekli hostes Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 850 bin liralık birikiminden oldu. Sadece sevgilisi değil, kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın, kalan evinin de imzaladığı senetler yüzünden elinden gitmesini istemediğini söyledi.

Hem parasını aldı hem de nikah davetiyesi gönderdi

850 bin lirayı verdiği adamın, başka bir kadınla bu paraları tatillerde yediğini ve "ön balayı"ndayız paylaşımları yaptığını belirten Nalan Ülker, "Üstüne bir de bana o kadınla evleneceklerine dair nikah davetiyesi gönderdi" dedi.

Yalnızca gönül ilişkim oldu

Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi. Kuzenin vekaletname veren Nalan Ülker'in kardeşleriyle de küs olduğu ortaya çıktı.

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