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1 ay önce anne olan Merve Özbey doğum anını paylaştı

1 ay önce ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından doğum videosunu paylaştı.

Güçlü sesi ve sempatik hallerinden dolayı sevilen şarkıcılar arasında yer alan Merve Özbey, geçtiğimiz sene iş insanı Kenan Kolçak ile hayatını birleştirdi. Bir ay önce ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı, hayatının en mutlu anını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, doğum öncesi ve sonrasında çekilen görüntülerden hazırlanan videoyu "Allah'ım dileyen isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin... Varsa bir maşallahınız alırız" notuyla paylaştı.

Şarkıcının 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yoruma kapalı yaptığı paylaşım kısa sürede 89 binden fazla görüntülenmeye ulaştı.

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