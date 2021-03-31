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İstanbul'da yürek yakan olay! Çocuğun üzerinden kamyonet geçti acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da dün öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti. Feci kazada çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Umut K. (3) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut’un akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş” dedi.

Feci olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.’nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

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