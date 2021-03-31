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Büyükçekmece'de villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Büyükçekmece'de Mısırlı iş adamına ait villada çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen kadının dakikalarca balkondan sarktığı görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki Mısırlı iş adamına ait 3 katlı villada, geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Villa alevler içinde kalırken iş adamı Ahmet Omar ile yanındaki Rus Irina Rodenkov çareyi balkona kaçmakta buldu. Alevler ve dumanlar yükselirken Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı. İş adamı Ahmet Omar da çareyi balkondan atlamakta buldu. Omar ve Rodenkov'un yaralanırken itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere yangında en üst katta mahsur kalan genç kadının, atlamak için balkondaki korkuluklarda asılması ve iş adamının balkonda mahsur kalıp, dumanların arasında kaybolduğu dehşet anları yansıdı. Kadının yardım çığlıkları atarken çevredekilerin ise "Atlama" dediği duyuluyor.

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