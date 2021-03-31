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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: 2023 seçimlerinde Millet ittifakı iktidar olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerinde iktidarın değişeceğini ve Millet İttifakı'nın iktidar olacağını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT kanalında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Bu ihaleyi aldım, onun için yaptım, benim bir kusurum yok" ya da "Ne yapalım orada bir iş çıktı, birisi de garanti verdi, nasılsa bu 83 milyon insanın cebinden alırız" diyenlere seslenen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek. Bu yapılanlar, bu işi alanlar, bu finansı verenler, devletin ve milletin hafızasından asla çıkmayacak. Ben buna inanıyorum. Ben Millet İttifakı'nın bir ferdiyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bu memleketin değişmesi adına 2 sene sonra bu ülkede Millet İttifakı süreci yönetecek demekten, hatta ve hatta 'Türkiye ittifakı bu süreci yönetecek demekten niye geri durayım ki?"

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