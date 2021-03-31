Boğa burcu Nisan 2021 aylık burç yorumları aşk hayatınız gündemde olacak!

Nisan ayında Boğa burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için Nisan ayı Boğa burcunu yorumladı...

Boğa burcunu Nisan ayında neler bekliyor? 20 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda olacak demek ki zaman zaman enerji düşüklükleri yaşayabilirsiniz. 20 Nisan itibari ile Güneş Boğa burcunda olacak yani iç dünyanızdan çıkıyorsunuz ve ön plana çıkıyorsunuz aynı zamanda aşk hayatınızda da sizleri güzel günler bekliyor.

27 Nisan'da Akrep burcunda bir Dolunay gerçekleşecek buda demek oluyor ki bu Dolunay'la beraber ikili ilişkilerinizle ilgili bir şeyler netleşecek. 23 Nisan'a kadar Mars İkizler'de yani finansal mücadeleniz olacak maddi tablonuza dikkat edin yükselen Boğalar!