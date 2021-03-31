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Koç burcu Nisan 2021 aylık burç yorumları bu ay parlıyacaksınız!

Nisan ayında Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için Nisan ayı Koç burcu yorumu...

Nisan ayında Koç burcunu neler bekliyor? 20 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda olacak demek ki ayın 20'sine kadar parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz kararlarınız ve fikirlerinizle ne istediğinizi biliyorsunuz kararlarınızda netsiniz.

20 Nisan itibari ile Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor buda demek oluyor ki odağınız gelir, giderlerinize kayıyor tamamen finansal konular ön plana çıkacak. 27 Nisan'da Akrep burcunda bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay'la beraber finansal konularla ilgili bir şeyler netleşecek.

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