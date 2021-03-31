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İkizler burcu Nisan 2021 aylık burç yorumları kariyer konuları gündemde!

Bu ay İkizler burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür Nisan ayını siz internethaber.com okuyucuları için yorumladı...

Nisan ayında İkizler burcunu neler bekliyor? 20 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda olacak demek ki ayın büyük bir bölümü hem kariyerinize dair hem de yaşama dair umutlarınız, hedefleriniz tazeleniyor. 20 Nisan itibari ile Güneş Boğa burcuna giriş yapıyor yani iç dünyanıza dönüyorsunuz arka planda kalıp olup bitenleri dışardan gözlemlemek isteyeceksiniz.

27 Nisan'da Akrep burcunda bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay'la beraber kariyerinize dair 27'sinde bir şeyler netleşecek yükselen İkizler.

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