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Hazal Kaya 'haberler maalesef doğru' deyip son durumunu açıkladı

Koronavirüse yakalanan 30 yaşındaki Hazal Kaya, Instagram hesabından son durumunu takipçileriyle paylaştı.

'Pera Palas' adlı dijital dizide başrol oynayan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Kaya’nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi. Kendini karantinaya alan Kaya hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu şunları söyledi: ‘Haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün setin dikkatli davranmasına rağmen covid oldum.  Ayakta geçiriyorum, kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi yaşıyorum aslında! Bütün geçmiş olsun mesajları için teşekkürler beni merak etmeyin’

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