İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saldırıya uğradı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Olayda Çıtak'ın bir çalışanı kafasından yaralandı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde yabancı uyruklu dört kişilik grup bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Çıtak, olayda yara almazken; bir çalışanı ise başından aldığı darbeyle yaralandı.