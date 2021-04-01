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MEDYA

Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 7 Nisan 2021 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

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