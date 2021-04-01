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FETÖ’nün orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

FETÖ’nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'FETÖnda yakalandı.

FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, örgütün ‘yurtdışı yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren ve Orta Asya ülkelerinden Kazakistan’da üst düzey sorumlu oldukları öğrenilen 2 şüphelinin Türkiye’ye giriş yapacakları istihbaratı alındı.

Haklarında örgüt üyeliği suçlamadı ile yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B.’nin başkent Astana’dan dün hareket ettikleri belirlenirken, örgüt üyelerinin de içinde olduğu tarifeli uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi. İniş öncesi uçağın çevresinde ve pasaport girişinde tedbir alan emniyet ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yakalayarak gözaltına aldı.
İki örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

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