BIST 1.392
DOLAR 8,24
EURO 9,69
ALTIN 455,87
YEREL

Beyoğlu'nda trafik magandası tartıştığı sürücüyü darp etti o anlar kameda

Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı.

Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Makedonya, Almanya'yı Eljif Elmas'ın golüyle yıktı
Masumiyet 7. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı
İstanbul'da PKK'ya yardım ve yataklık eden 5 şüpheli yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saldırıya uğradı
Mersin'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği korkunç kazanın anı
Sultan kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!
Hazal Kaya 'haberler maalesef doğru' deyip son durumunu açıkladı
Faciadan dönüldü!  Nevşehir’de park halindeki araç patladı iki kişi son anda içinden atladı
Yorumlar