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Bastonlu sapığa bak sen! Semt pazarında bastonla gezip kadınları eliyle taciz etti

Sapıklığın yaşı yok. Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Elinde bastonuyla semt pazarına çıkan yaşlı bir adam pazar yerinde önüne geleni taciz etti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan Çarşamba pazarında alışveriş telaşında olan kadınları taciz etti.

Tacizi fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde bastonuyla alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe aldı.

Yaşlı adam, sebze ve meyve tezgahının başında müşterilerine hizmet vermeye çalışan kadınları ve alıveriş yapmaya çalışan kadınları çeşitli şekillerde taciz etti.

Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

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