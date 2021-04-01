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DÜNYA

George Floyd’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları polislerin üzerindeki kamerada

ABD'de Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülen George Floyd davasının üçüncü gününde, Chauvin'in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntüler izlettirildi.

ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 3’üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi. Polis memuru Derek Chauvin’in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Chauvin’in yaka kamerasına ait görüntülerde, Floyd’un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Chauvin’in Floyd’un boyun ve boğazına ellerini doladığı görüldü.

40 yıla kadar hapsi isteniyor

Mayıs 2020’de ABD’nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’u öldürmekle suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı dava Pazartesi günü başlamıştı.

Hem ABD’de hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken Chauvin’in ise 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

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