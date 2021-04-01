Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk yanıtı

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 28. şampiyonluk başvurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Metin Sipahioğlu, ''1924'te Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız?'' diyerek Mustafa Cengiz'e sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklamalar yaptı. İşte Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

- Daha önce Galatasaray'ın bizi hedef aldığı iddialara cevap vermek zorunda kalmıştık ve konuyu kapatmıştık. Bakıyorsunuz, Galatasaray başkanı yine çıkıyor ve bir saat boyunca Fenerbahçe'den bahsediyor. Başkan bazında, Fenerbahçe hedef alınıyor. Maalesef yine yanlış bilgi veriliyor. Artık Galatasaray başkanının art niyetli konuştuğunu düşünüyoruz. Yine bir kez daha mecburi yayın için hicap duyarak, işin kötü tarafı hicap duymaya alışarak karşınızdayız.

''Kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler''

- Galatasaray, Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler. 2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok.