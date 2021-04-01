Gelinim Mutfakta diskalifiye oldu mu? Seda Sayanlı fragman şaşırttı

Kanal D ekranlarının yemek yarışması Gelinim Mutfak'ta da diskalifiye fragmanı olay oldu. Seda Sayan bu bir ilk dedi. İşin aslı ne dersiniz...

Gelinim Mutfakta'nın 01 Nisan 2021'de yayınlanan 674. bölümü tanıtım fragmanı ile izleyicisini şaşırttı. Seda Sayan yarışmanın finalinde 'yönetimin aldığı' kararı açıkladı. Ünlü sunucu gelin ve kaynanaların hepsine kapıyı gösterdi. Bazı kaynanalar fenalık geçirirken bazıları 'biz ne yaptık' diyerek gözyaşlarına boğuldular.

Seda Sayan'ın yaptığı açıklamayı duyunca gelinler de ağlamaya başladı. Seda Sayın 'sizden bunu hiç beklemezdim' deyince gelinler ve kaynanalar daha da yıkıldı. Seda Sayan 'diskalifiye kararı aldık' deyip isim saymaya başlayınca gelin ve kaynanalar soğuk duş yaşadı.

Seda Sayan yarışmada yer alan Esra -Fatma Birinci, Aysun-Nurten Kuşatan, Seda -Nagehan Yılmaz ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftlerinin hepsinin diskalifiye edildiğini söyledi. Yarışmacılar ne olduğunu anlayamadan kendilerine kapıyı gösterdi. Peki gerçekten tüm yarışmacılar diskalifiye mi oldu? Yoksa bu 1 Nisan şakası mı? Herkesin merak ettiği fragmanın sırrı bugün ortaya çıkıyor.