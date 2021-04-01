Kılıçdaroğlu ve Akşener diktatörlüğün alasını yapıyorlar!

Diktatörlükten dem vuran Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bakın nasıl alasını yapıyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmekten geri durmuyor. Hatta şu sıralar 'Peygamberin yolundan çıktılar' gibi ağır bir ifade bile kullanıyor. Allah'tan da korkmuyorlar. Meral Akşener de çıkıp tek söz etmiyor bu üslup karşısında. Sürekli diktatör diyorlar ama biz eleştiri yaptığımızda bize ekranlarda nasıl saldırdıklarını da herkes görüyor. Diktatörlükten dem vuruyorlar ama alasını yapıyorlar.