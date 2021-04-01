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AK PARTİ

AK Parti'nin videolu 1 Nisan şakasına yorum yağdı

AK Parti tarafından sosyal medyada yayınlanan 1 nisan şakası videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Paylaşımın altına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum geldi.

CHP'nin heykel açılışları AK Parti'nin 1 Nisan şakası oldu. İktidar partisinin Twitter adresinden yayınladığı videoda ana muhalefet eleştirildi. 

Videonun başında "gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" yazısı sonrası CHP'nin tartışılan açılışları ekrana geldi. "Tabi ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" yazısından sonra ise büyük otoyollar, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, barajlar, yerli otomobil, sondaj gemileri, savunma sanayiindeki yeni silahlar, Avrasya tüneli ve Marmaray gibi eserler gösterildi.

CHP'lileri kızdıran video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseyen görüntüsüyle sona eriyor.

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