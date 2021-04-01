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Ozan Tufan'ın Rojin Haspolat'la düğün dansı olay oldu! İzleyenleri güldürdü

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Ozan Tufan, sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüleri ile gündem oldu.

Rojin Haspolat ile dünya evine giren başarılı futbolcunun, Çırağan Sarayı'nda dün gerçekleşen düğünde ortaya koyduğu dans performansı sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. 26 yaşındaki futbolcunun düğün dansı sırasında kayda geçen çekingen halleri ilgi görürken, eşi Rojin Haspolat yıldız futbolcuya sarılarak destek verdi. Bu görüntüler üzerine Ozan Tufan'ın dans performansı yeşil sahaların gerisinde kaldı yorumları yapıldı.

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