BIST 1.426
DOLAR 8,13
EURO 9,60
ALTIN 451,59
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Bülent Polat'a güldüren 1 Nisan şakası

Tüm dünyada birbirinden eğlenceli şakalarla kutlanan 1 Nisan'dan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Bülent Polat da nasibini aldı. Set ekibini yaptığı şakayı anlayamayan oyuncu, bir süre donup kaldıktan sonra kahkahaya boğuldu.

Dizinin sevilen oyuncularından, Gaffur rolündeki performansıyla büyük övgü alan Bülent Polat, set ekibi tarafından düzenlenen eğlenceli şakanın hedefi oldu. Yeni bölüm çekimleri için sete gelen ve hayranlarının kendisini otoparkta beklediğini gören Bülent Polat; aracından inip fotoğraf çektirmek için hazırlandı. Ancak, yoğun kalabalık bekleyenlerin Bülent Polat'a dönüp bakmadı bile.

Polat, bir kenarda kalırken, kalabalık, dizinin yeni karakterlerinden üstelik yüzü maskeli Raşit karakterine yöneldi. Şahin Vural hayranları tarafından çembere alınıp objektiflere poz verirken bir köşede tek başına kalan Bülent Polat, bir süre neler olduğunu anlamaya çalışırken "Şahin'in önlenemez yükselişi" demekle yetindi.

Ardından Bülent Polat, ekibin 1 Nisan anonsu üzerine yaşananları anladı. Hem Polat, hem Bir Zamanlar Çukurova ekibi kahkahalara boğuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Annelik Estetiği nedir? Hangi operasyonları kapsar?
George Floyd’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları polislerin üzerindeki kamerada
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk yanıtı
AK Parti'nin videolu 1 Nisan şakasına yorum yağdı
Ali Yerlikaya: İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlatıldı
Mersin'de genç kadına caddede dehşeti yaşattı! Yorganın altında yakalandı
Kılıçdaroğlu ve Akşener diktatörlüğün alasını yapıyorlar!
Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı! O kadına bravo...
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya 1 metre kala durabildi
Yorumlar