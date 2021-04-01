Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Bülent Polat'a güldüren 1 Nisan şakası

Tüm dünyada birbirinden eğlenceli şakalarla kutlanan 1 Nisan'dan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Bülent Polat da nasibini aldı. Set ekibini yaptığı şakayı anlayamayan oyuncu, bir süre donup kaldıktan sonra kahkahaya boğuldu.

Dizinin sevilen oyuncularından, Gaffur rolündeki performansıyla büyük övgü alan Bülent Polat, set ekibi tarafından düzenlenen eğlenceli şakanın hedefi oldu. Yeni bölüm çekimleri için sete gelen ve hayranlarının kendisini otoparkta beklediğini gören Bülent Polat; aracından inip fotoğraf çektirmek için hazırlandı. Ancak, yoğun kalabalık bekleyenlerin Bülent Polat'a dönüp bakmadı bile.

Polat, bir kenarda kalırken, kalabalık, dizinin yeni karakterlerinden üstelik yüzü maskeli Raşit karakterine yöneldi. Şahin Vural hayranları tarafından çembere alınıp objektiflere poz verirken bir köşede tek başına kalan Bülent Polat, bir süre neler olduğunu anlamaya çalışırken "Şahin'in önlenemez yükselişi" demekle yetindi.

Ardından Bülent Polat, ekibin 1 Nisan anonsu üzerine yaşananları anladı. Hem Polat, hem Bir Zamanlar Çukurova ekibi kahkahalara boğuldu.