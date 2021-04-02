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MEDYA

Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesinde cerrahi bölüm asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır. Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

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