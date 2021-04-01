Pandemi sürecinde kalp damar hastalıkları neden düştü?

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Akgün, covid 19 döneminde riskli gruba giren kalp damar hastalıklarında yaşanan sorunları anlattı. Dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı ve sağlıklı yaşam ve güçlü bir bağışıklık için önemli bilgiler verdi.

Covid 19 pandemisi nedeniyle risk grubu içerisinde olan kalp damar hastalarında düşüş gözlendi. Prof. Dr. Serdar Akgün Bir Bilen programında pandemi sürecinde kalp damar hastalıkları hakkında bilgi verirken, corona geçirmiş kişilere dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Pandemi sürecinde kalp damar sağlığımızı koruma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Akgün, d vitamini kullanımından c vitamini hakkında yapılan araştırmalara, kolloidal gümüş suyu hakkında yapılan tartışmalardan, bilimsel araştırmalarla etkisi kanıtlanmış mucize gıdalara kadar kalp damar sağlığımıza yönelik önemli konular hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Serdar Akgün, coronavirüs geçirmiş kalp damar hastalarını uyardı ve d-dimer testi sonuçlarının kan pıhtılaşma sürecinin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin ise altını çizdi.