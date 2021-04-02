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MEDYA

70 baro başkanı Arka Sokaklar dizisini RTÜK'e şikayet etti bu sahne olay yarattı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 54.ve 55. bölümlerinde avukatlara yönelik çirkin muamele yapıldığını gerekçe gösteren 70 baro başkanı, diziyi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikayet etti.

Baro başkanları şikayet dilekçesinde, dizinin 54.ve 55. bölümlerinde, avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllardır reyting rekorları kıran dizinin özellikle bir sahnesinde avukatın gördüğü muamele, baro başkanlarını çileden çıkardı. Dizinin bahsi geçen söz konusu sahnesinde, polis ekipleri suçlu olduklarını düşündükleri avukatın çevresini sarıyor. Gözaltına alınmak istenen şahıs direnince polislerden birisinin "Alın şu adamı, kelepçe takın" dediği ve tokat attığı görülüyor.

Şikayet dilekçesi verdiler

Ekranlara gelen ve avukatlara yönelik çirkin muamele olarak adlandırılan sahneler sonrasında 70 baro başkanının şikayet dilekçesi verdi. İdari yaptırım talep ettiklerini söyleyen başkanlar, konunun takipçisi olacaklarını söylediler.

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