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Koç 5-11 Nisan haftalık burç yorumları iş konuları gündemde!

5-11 Nisan haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 5-11 Nisan haftası Koç burcu yorumu...

5-11 Nisan haftası Koç burcunu neler bekliyor? Haftaya Ay Oğlak burcunda başlıyoruz demek ki iş konuları gündemde. Salı ve çarşamba Ay Kova burcunda yani haftanın ortasında kariyer gündemleriniz devam edecek yükselen Koç'lar.

Salı günü Ay Satürn kavuşumu yaşanacak buda sizler depresif yapabilir. Perşembe, cuma ve cumartesi Ay Balık burcunda demek ki kafanıza bir şeyleri takacaksınız aman dikkat Koç'lar.

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