İstanbul'da yatak odasına giren koca şok oldu! Karısı ve bastığı adamı...

İSTANBUL'da işten erken gelen adam, karısı ve bastığı adamı yatak odasına kilitlendi. Panikleyen adam yatak odası camından atlayarak kaçmak istedi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 19.15 sularında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B., evde yabancı birinin olduğunu fark etti. İçeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D isimli adamı yakaladı. Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi. Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı. Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karakola giden Murat B., Kader D.'den şikayetçi oldu.