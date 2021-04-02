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Meral Akşener'e ekonomi berbat diyen esnafın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ekonomi berbat' deyip dert yanan ve esnaf olduğunu söyleyen Yüksel Temur'un ortaya çıkan lüks yaşam görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya temaslarında bir vatandaşla olan diyaloğunu sosyal medya hesabında paylaştı. Akşener,  "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver..." diye yazdı.

Paylaşım sonrası Yüksel Temur ile ilgili sosyal medyaya düşen fotoğraflar bomba etkisi yarattı. Lüks yaşam tarzını yansıtan görüntülerle ilgili Temur ve Akşener hedef oldu. 

Şamil Tayyar: Bakalım kim bu Yüksel?

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter adresinden Akşener'in paylaşımına Yüksel'in tartışma konusu olan fotoğraflarıyla yanıt verdi.

Tayyar'a "adaletli ol" tepkisi

 

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