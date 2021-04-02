BIST 1.430
DOLAR 8,17
EURO 9,63
ALTIN 455,97
YEREL

Diyarbakır'da görenler inanamadı! Böyle gelinlik görülmedi

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu.

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu. İlkbahar ve yaz sezonun giyilecek gelinlik, abiye ve nişan takımları açtığı yeni iş yerinde tanıtımını yapmak için ülke dışından getirdiği yabancı uyruklu mankenlere çuval yapımında kullanılan kumaştan yaptığı gelinlikleri giydirip podyuma çıkardı.

İş yerinin açılışında vatandaşlar tarafından da büyük beğeni alan çuvaldan gelinlik konsepti ile ilgili açıklamada bulunan iş yeri sahibi Mehmet Kaymak, bugün defilelerin olduğunu belirterek, “Yüzden fazla gelinlik modelinin tanıtımını yapacağız. Yapacağımız bu tanıtımda önceliğimiz çuvaldan yapmış olduğumuz gelinlik ve buna benzer elbiselerin tasarımını gündeme getirmektir. Yapmış olduğumuz çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilecek elbiseleri ilerde eser halinde yapıp satışını yapmayı da düşünüyoruz. Yapmış olduğum bu girişimde çuvaldan gelinlikte yapabiliriz ve çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim” diye konuştu.


Tam not aldı
Yapılan açıklamanın ardından Kaymak tarafından tasarlanan çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilen elbiseler yabancı uyruklu mankenler tarafından podyumda sergilenerek vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çekmeköy'de araçlar alev aldı evin camları patladı
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı
İkizler 5-11 Nisan haftalık burç yorumları o güne dikkat!
Meral Akşener'e ekonomi berbat diyen esnafın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Koç 5-11 Nisan haftalık burç yorumları iş konuları gündemde!
Özge Özpirinçci'nin partisini polis bastı! Berrak Tüzünataç'ın tepkisi olay
İstanbul'da yatak odasına giren koca şok oldu! Karısı ve bastığı adamı...
İstanbul'da Taksim Meydanı karıştı! Seyyar satıcılar gazeteciye saldırdı
Muhabir canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da sokakta dehşet! Genç kıza muşta ile saldırdı 'başkasına benzettim' dedi
Yorumlar