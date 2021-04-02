Yengeç 5-11 Nisan haftalık burç yorumları odağınız ikili ilişkiler!

5-11 Nisan haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Yengeç burcu yorumu...

5-11 Nisan haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Haftaya Ay Oğlak burcunda başlıyoruz demek ki odağınız ikili ilişkilerde. Salı, çarşamba Ay Kova burcunda yani maddi konular ön plana çıkacak aynı zaman da bazılarınızın sağlığında bir hassasiyet olabilir buna da dikkat etmelisiniz.

Salı günü Ay Satürn kavuşumu olacak buda demek oluyor ki duygusal olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Perşembe, cuma ve cumartesi Ay Balık burcunda bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları olabilir.